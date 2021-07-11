Торт "ЯБЛОЧКО"

Бисквитный торт
honeycake_natalia
Автор:
honeycake_natalia

О чем тут

Удивительно необычный торт, ни на что не похожий, лёгкий, летний и очень, очень вкусный!

Ингредиенты

Для коржей

  • мука 225 ГРАММ
  • сливочное масло 125 ГРАММ
  • сахар 100 ГРАММ
  • желтки 2 ШТ.
  • разрыхлитель для теста 5 ГРАММ
  • ванилин НА КОНЧИКЕ НОЖА

Для покрытия

  • белок 2 ШТ.
  • сахар 4 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА
  • миндальные лепестки ПО ВКУСУ
  • соль ЩЕПОТКА

Для яблочной прослойки

  • яблоки 2 ШТ.
  • сахар 3 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА
  • лимонный сок ПО ВКУСУ

Для крема

  • маскарпоне 250 ГРАММ
  • жирные сливки для взбивания 250 МИЛЛИЛИТР
  • сахарная пудра 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА
  • сахарная пудра для украшения готового торта (по желанию) ПО ВКУСУ
1.

Вес торта - 1,4 кг.

Для коржей:
225 г муки
125 г сливочного масла
100 г сахара
2 желтка
5г разрыхлителя для теста
ванилин на кончике ножа

Приготовление:
1. Желтки взбиваем с сахаром добела, добавляем мягкое масло (или маргарин) и ванилин, все хорошо смешиваем, добавляем муку и разрыхлитель, быстро замешиваем тесто (оно получится липковатым) и отправляем его в холодильник, завернув в пленку, на 30 мин.
2. Охлажденное тесто разделить на 4 части, каждую часть раскатать в круг диаметром 18 см (делать это лучше на пергаменте), наколоть вилкой.

2.

Для покрытия:
2 белка
4 ст. ложки сахара
миндальные лепестки
щепотка соли

Приготовление:
1. Яичные белки взбить в крепкую пену с щепоткой соли. 1/4 белковой массы выкладываем на корж, сверху посыпаем сахаром - 3 ст.л. и миндальными лепестками только 1 корж (это будет верх торта).

Коржи выпекаем при t 180* до светло-коричневого цвета. Они очень хрупкие, поэтому аккуратно снимаем с пергамента уже остывшими. У нас получается четыре румяных коржа. Складывать их друг на друга не нужно.

3.

Для яблочной прослойки:
2 яблока
2 -3 ст. ложки сахара
Лимонный сок

Приготовление:
1. Яблоки чистим, режем мелким кубиком, пересыпаем сахаром, заливаем 1 ст ложки лимонного сока.
2. Тушим 15-20 мин под крышкой. Охлаждаем.

4.

Для крема:
250 г маскарпоне
250 мл жирных сливок для взбивания
1 ст л сахарной пудры
сахарная пудра для украшения готового торта (по желанию)

Приготовление:
Маскарпоне со сливками и сахарной пудрой взбиваем до пышности.

5.

Начинаем сборку торта:
1. На блюдо поставить кольцо от формы, выложить первый корж, сверху 1/3 яблочного пюре, сверху на пюре 1/3 крема.
2. Последний корж с лепестками кремом не покрываем.
3. Даем торту пропитаться, я оставляла на пару часов на столе, кольцо снимаем и обсыпаем бока крошкой, оставшейся от коржей, охлаждаем торт несколько часов.
4. Присыпаем пудрой.

А потом... наслаждаемся неземным вкусом, рассыпчатым, нежным, свежим!

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