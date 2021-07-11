Торт "ЯБЛОЧКО"

1.

Вес торта - 1,4 кг.



Для коржей:

225 г муки

125 г сливочного масла

100 г сахара

2 желтка

5г разрыхлителя для теста

ванилин на кончике ножа



Приготовление:

1. Желтки взбиваем с сахаром добела, добавляем мягкое масло (или маргарин) и ванилин, все хорошо смешиваем, добавляем муку и разрыхлитель, быстро замешиваем тесто (оно получится липковатым) и отправляем его в холодильник, завернув в пленку, на 30 мин.

2. Охлажденное тесто разделить на 4 части, каждую часть раскатать в круг диаметром 18 см (делать это лучше на пергаменте), наколоть вилкой.